Madalena Abecassis gravou uma série de vídeos na sua página de Instagram nos quais aproveitou por deixar uma importante mensagem. A influenciadora digital revelou que foram muitos os utilizadores da rede social que a "identificaram" numa publicação na qual era feito um pedido de ajuda para os sobrevivente do terramoto que assolou a Turquia.

Ora, na visão da comunicadora, a responsabilidade de ajudar deve chegar a todos e não apenas a si, só porque tem muitos seguidores.

"A verdade é que a vida das pessoas continua", faz saber, dirigindo-se igualmente a quem a critica por mostrar os filhos a divertirem-se.

"As pessoas ficam com a consciência mais tranquila por identificarem alguém e passarem a batata quente para a outra pessoa. (...) As pessoas pensam 'ah, ela tem mais seguidores, ela é que tem de fazer', eu acho que toda a gente tem de fazer. Todos juntos é que somos muito mais fortes", alerta.

Para além disso, lamenta a reação que nota neste género de situações: "Se partilhas é porque estás a fazer publicidade e queres likes, se não partilhas é porque és uma besta quadrada".

"Acho que as pessoas têm de fazer o bem no dia a dia. Se não conseguem doar o dinheiro ofereçam uma roupa a alguém que precisa do vosso lado", aconselha.

Posteriormente partilha uma história que aconteceu há um mês e que a marcou: "No outro dia fui ao supermercado e estava lá uma senhora a queixar-se com o marido, uma velhota, que o leite estava caríssimo. Aquilo fez-me tanta impressão que eu disse: 'vá lá buscar os leites todos de que precisa e de cá as suas compras que eu pago'".

"Fazer a diferença no dia a dia. Tenho a consciência super tranquila, procuro ajudar, a minha mãe sempre me deu essa educação", completa.

Veja o vídeo completo na galeria.

Numa publicação no Instagram, Abecassis também chamou a atenção para o assunto: "É curioso que muitas das pessoas que me identificaram na página do Gustavo, não tinham qualquer publicação sobre isso nas suas páginas. Aquela coisa de 'ser obrigação' de quem tem muitos seguidores mas que depois nas suas próprias casas nada fazem ou nada ajudam… É só um pensamento que deixo ficar no ar porque a 'obrigação' no fundo é de todos. Porque todos juntos somos muitos".

