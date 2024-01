Madalena Abecasis usou a sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia do seu quarto, no qual o marido colocou uma passadeira, algo que não agradou à influenciadora digital.

"O Nuno quis comprar uma passadeira porque agora acha que é saudável. Sugeri variados sítios cá em casa para a colocar, mas ele quis porque quis por isto no nosso quarto porque senão não sei quê. Agora tenho este mastodonte no quarto já de si atafulhado de móveis mas já vi o lado positivo. É mais um sítio para pendurar roupa", escreveu Madalena na legenda da fotografia, uma imagem na qual se pode ver que, sobre a passadeira, está uma toalha pendurada.

"Cabide novo", escreveu Jessica Athayde nos comentários.

