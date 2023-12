Madalena Abecasis usou a sua conta no Instagram para se declarar ao marido, Nuno Sebastião, e agradecer-lhe pela ajuda que lhe deu na noite desta sexta-feira, dia 22 de dezembro.

A influenciadora decidiu mudar a disposição da sala e contou com a ajuda do companheiro para essa tarefa.

"Não há nada que me acalente mais o coração do que ter tido a sorte astral de ter encontrado a pessoa certa para mim. Aquela pessoa que, às 8 da noite, para de fazer o que está a fazer para me ajudar a carregar móveis para mudar a sala porque me deu na cabeça que queria a chaise long mais perto da árvore de Natal. Amo-o por isso e por muito mais e que Deus nos conserve assim", escreveu Madalena na legenda de uma fotografia na qual mostra a nova disposição da sala.

