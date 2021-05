Madalena Abecasis surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um carinho vídeo que mostra o filho a pegar no irmão bebé.

"Quando chega da escola, quer sempre pegar no mano um bocadinho - com a nossa supervisão, obviamente - e não daria para lhe estar a negar isto", começou por partilhar a mamã 'babada' na legenda das imagens que 'derreteram' o coração de muitos internautas.

"É muito querido este meu rico filho. Consegue ser uma besteaga, bruto como as casas, mas depois derrete-me com esta meiguice. E segura no mano melhor do que muitos adultos. Já a Júlia... optámos por não a deixar sozinha numa divisão com o João Diogo. Por razão nenhuma, só porque sim, que uma pessoa não sabe o que se passa naquela mente tresloucada", escreveu ainda.

Veja o carinho vídeo na publicação abaixo:

