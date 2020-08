O panorama artístico volta a chorar a morte de um dos seus. O ator Alberto morreu este sábado, em Lisboa, onde estava hospitalizado. Tinha 87 anos.

A notícia deixou de luto caras conhecias do mundo da representação, de entre as quais a atriz Luísa Ortigoso, que fez questão de homenagear o artista com palavras de admiração nas suas redes sociais.

"Actor e director de cena do Teatro Nacional e do Teatro Politiema. Um sorriso doce, sempre afável... Até sempre. Anda sequiosa, a morte", lamentou.

