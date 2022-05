Lula da Silva está em contagem decrescente para o casamento com a socióloga Rosângela Silva, mais conhecida como Janja. A cerimónia acontece esta quarta-feira, 18 de maio, e será o terceiro casamento do ex-presidente do Brasil.

O enlace vai acontecer em São Paulo, pelas 19 horas (hora local) e especula-se que vá reunir entre 100 e 150 convidados. O Folha de São Paulo apurou que o casal pediu para que não fossem utilizados telemóveis durante a celebração.

Sabe-se que Lula vai pernoitar num hotel esta terça-feira, assim como alguns dos convidados.

O aguardado vestido de noiva de Rosângela Silva será uma criação da designer Helô Rocha, em off-white e com pormenores em renda.

A imprensa brasileira aponta ainda que a cerimónia religiosa deverá ser conduzida pelo bispo Angélico Sândalo Bernardino, amigo de longa data de Lula da Silva.