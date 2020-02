Foi no final do dia de aniversário que Luisão decidiu recorrer à sua página do Instagram para agradecer todo o carinho que recebeu.

Ao lado de uma fotografia onde mostra um pouco das comemorações desta data especial, junto da mulher e das filhas, o ex-jogador de futebol não podia estar mais feliz.

"A comemorar mais um ano ao lado da minha família, e gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho. Vocês fizeram o meu dia mais especial. Obrigado do fundo do coração", escreveu o antigo futebolista, que completou 39 anos esta quinta-feira, dia 13 de fevereiro.

