Luísa Sonza esteve no 'De Frente com Blogueirinha', um programa de entrevistas que é transmitido no YouTube, do qual a anfitriã é Blogueirinha, personagem de Bruno Matos.

Durante a entrevista, a cantora brasileira recordou o seu casamento com Windersson Nunes, que foi inspiração para a sua música 'Penhasco', do álbum 'Doce 22'. A artista garantiu que as divergências entre os dois estão resolvidas e que hoje em dia mantêm uma boa relação.

"Está tudo certo. Acontece. Às vezes somos ruins uns para os outros e não queremos ser assim. Aconteceu e estamos bem com isso. Ele já me pediu desculpa", revelou.

Sobre o seu mais recente ex-namorado, Chico Moedas, Luísa referiu, em tom descontraído, que vai "falar mal" e que a história talvez renda "um álbum inteiro". No entanto, esta não foi a única vez que a cantora falou do 'ex' durante a entrevista.

Na rubrica 'bate-volta', Blogueirinha pediu à artista que citasse 'um livramento', e Luísa não hesitou. "O bitcoin lá, né! "É muito isso, você vai investir e realmente sai falido", referiu, em referência a Chico, que ficou famoso ao investir em bitcoin e outras criptomoedas.

De recordar que a relação durou quatro meses e Luísa até chegou a compor uma música com o nome do 'ex', que foi um sucesso. No entanto, uma traição por parte de Chico num bar no Rio de Janeiro ditou o fim do namoro.

