Luísa Ortigoso celebrou, esta quarta-feira, um dia muito especial. A mãe completou 90 anos, uma data que foi destacada no Instagram e Facebook.

Ao partilhar uma fotografia da mãe, a atriz disse: "É linda! É minha mãe! Faz hoje 90 anos!!! Parabéns 'mãeinha'".

Perante a partilha, foram muitos os seguidores, entre eles vários artistas portugueses, que também fizeram questão de desejar um feliz aniversário à mãe de Luísa Ortigoso.

Mas as reações na caixa de comentários não ficaram por aqui. Várias figuras públicas e fãs não deixaram de destacar as semelhanças físicas da atriz com a mãe.

"Parabéns!!! És bem parecida", escreveu José Raposo. "São iguais iguais. Parabéns mamãs", comentou Marta Melro. "Muitos parabéns às duas por se terem. És parecida com ela. Dia muito Feliz para vocês", lê-se ainda entre as muitas reações.

