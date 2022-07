Foi através da sua página de Instagram que Luísa Castel-Branco contou que se submeteu a um tratamento estético ao rosto, após "ganhar coragem". "Ficou aquilo que eu tinha sonhado", confessou.

"Fiz pouca coisa e levezinha, mas faz toda a diferença, pelo menos para mim", destacou na mesma publicação.

"Esta história de nunca perceber bem porque é que as pessoas mexem no rosto, eu afinal percebo. As pessoas mexem no rosto porque lhes aumenta a autoestima. Eu não me interessa o que as outras pessoas pensam, nem sequer a pessoa que está ao meu lado porque não é por ela que vou fazer, é por mim", realçou ainda.

De recordar que esta não é a primeira mudança recente de Luísa Castel-Branco.

