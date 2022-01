Luísa Castel-Branco vive este sábado um dia simbólico com o aniversário de António, o seu filho mais velho. Com as emoções à flor da pele, a escritora correu às redes sociais para expressar publicamente o amor pelo primogénito.

"Hoje ele faz anos. Ele, o meu filho mais velho, o meu António. Sei que todas as mães sentem o mesmo, mas eu gostava de ser capaz de vos explicar o ser humano excecional que ele é. É o nosso rochedo, meu e dos irmãos. E acarreta esse peso porque sempre foi assim, de uma capacidade de dádiva sem limites. Tem 4 filhos, mas começou a ser pai dos irmãos desde muito cedo", elogiou.

"Parabéns meu querido. Não tenho forma de lhe dizer o quanto o admiro. O quanto agradeço a Deus por me ter dado o privilégio de ser sua mãe", rematou.

Recorde-se que a escritora é ainda mãe da atriz Inês Castel-Branco e de Gonçalo. Os três filhos são fruto do seu primeiro casamento, com António Castel-Branco.

