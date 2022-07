Expor ou não crianças, filhos ou familiares de figuras públicas nas redes sociais, este foi um dos temas comentados esta quarta-feira na crónica social do 'Dois às 10'. O debate motivou confissões por parte dos comentadores, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco, que revelaram como funciona a dinâmica familiar de cada um deles.

Enquanto no caso de Cinha e Quinaz as crianças da família aparecem frequentemente nas redes sociais, o mesmo não acontece com Luísa.

"Fiz um anúncio com a Luisinha, que é a filha do Gonçalo [filho da comentadora]. Depois continuei a colocar posts [com a menina] e o meu filho disse: 'se não se importa, tira-a daí que eu não quero'", lembrou Luísa Castel-Branco.

"Os meu netos não aparecem. Já tenho netos com idade, mas não têm telemóveis. O único que tem é o Simão [filho da atriz Inês Castel-Branco] e usa para jogar e mais nada. Tem acesso limitado à internet todos os dias", referiu, por fim.

