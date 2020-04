Na manhã desta quinta-feira, Luísa Beirão chamou a atenção dos seguidores ao partilhar duas fotografias nas quais exibe o lado mais ousado.

A modelo aparece com um corpete sensual, semitransparente, e de calças de fato de treino, a segurar no aspirador, mostrando assim estar pronta para iniciar as limpezas.

"Manhã fácil", escreveu na legenda da publicação, acrescentando a famosa hashtag alusiva à pandemia da Covid-19 #stayhome.

Leia Também: Paolla Oliveira: Musa do Brasil chega aos 38 anos com corpo de sonho