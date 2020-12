Este Natal, Luísa Barbosa optou por uma solução sustentável na hora de escolher o papel de embrulho e inspirou os seguidores com o resultado final.

Mãe de Aura, de dois anos, a radialista aproveitou os desenhos da filha para envolver os presentes, deixando-os assim personalizados com carinho.

"Os meus embrulhos deste ano, decorados com desenhos da Aurinha. Adorei o resultado! Reaproveitei as obras de arte da cria e as fitinhas que vou guardando. Poupei em papel e ficaram bem giros. Sempre foi uma maneira de reduzir o desperdício que costumamos criar nesta época", disse ao mostrar os embrulhos na sua página de Instagram.

Recorde-se que este Natal é o primeiro desde a separação de Francisco Beatriz, pai da sua filha. O ex-casal anunciou o término a 9 de dezembro.

