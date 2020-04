Luís Borges completa esta quarta-feira, dia 29 de abril, 32 anos de vida. A data pedia uma festa à altura, tal como o modelo gosta, e nem a quarentena impediu que esta se realizasse.

"E cheguei aos 32! Achavam que não havia festa? Fotos em cuecas? Bolo de aniversário? Ahahahah é porque não me conhecem", brincou o modelo, que conseguiu uma celebração memorável com a ajuda de uma marca de produtos para festas, de uma pastelaria, que lhe fez o bolo, e de um fotógrafo, que foi lá a casa tirar-lhe as melhores fotos.

"Mas calma que a festa continua", garante Luís Borges, que não resistiu a partilhar com os seguidores as imagens que marcaram a sua incrível festa de aniversário. Espreite a galeria para vê-las.

