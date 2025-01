Dolores Aveiro comemorou 70 anos no dia 31 de dezembro e celebrou o marco, juntamente com a entrada no novo ano, de forma muito especial.

A mãe de Cristiano Ronaldo teve direito a uma festa de aniversário memorável e partilhou tudo na sua conta de Instagram.

"Primeiro dia do ano 2025. 70 anos. Cheguei até aqui com luta persistência, tantas quedas, muitos tropeços e muitas batalhas. Foram perdas, foram dores, foram despedidas, foram doenças e tantas lágrimas. Até ao dia de hoje, caminhei mesmo nas dificuldades e o meu bom Deus sustentou-me até aqui", lê-se na legenda da publicação.

Nela, é possível ver 19 fotografias e vídeos da festa que contou com uma entrada com fogo e passadeira vermelha, um bolo de quatro andares, flutes personalizadas com o nome de Dolores, e a companhia da família e dos amigos - apesar da ausência do filho, Cristiano Ronaldo.

