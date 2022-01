Em casa de Luís Borges é dia de festa, mas também um dia de muita saudade. A filha, Lurdes, completa dez anos este sábado, 8 de janeiro. Por sua vez, o 'ex' e também pai da menina, Eduardo Beauté, celebraria 55 anos.

"Parabéns amor da minha vida! Amo-te, amo-te, amo-te", escreveu Luís Borges na legenda de várias fotografias em que aparece na companhia da pequena Lurdes.

Nas stories destacou também da imagens da menina, incluindo "a primeira foto da Lu quando estava na Guiné".

Numa outra publicação, Luís Borges assinalou ainda o aniversário de Eduardo Beauté com uma imagem do falecido 'ex' com a filha. "E parabéns a ti, Eduardo, que hoje também é o teu dia", disse.

