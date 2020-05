É dia de festa em casa de Luís Borges. Bernardo, um dos três filhos do modelo, completa 10 anos de vida. Uma data repleta de significado, que o papá babado não deixou de assinalar nas suas redes sociais.

"Bernardo, nesta foto tinhas um ano, eras um bebé muito frágil, que não chorava, só querias comer e dormir. Ficavas horas no meu peito e eu adorava dar-te o conforto que tu precisavas", começa por ler-se na legenda de uma foto que retrata precisamente um dos momentos descritos por Luís.

"Hoje fazes 10 anos, no dia de Nossa Senhora de Fátima! Acredita que acho que foi um milagre teres aparecido na minha vida, porque me vieste ensinar que o amor é a coisa mais importante que podemos ter nesta vida", continua o modelo, que adotou Bernardo, Lurdes e Eduardo em conjunto com o falecido cabeleireiro Eduardo Beauté (quando ambos eram ainda casados).

"O teu amor é mágico, diferente, cativante, doce e aos mesmo tempo desafiante. És tu, o meu filho que tem um cromossoma a mais, que é o do amor. Não faço planos em relação a ti, porque sei que tu tens que ter o teu tempo nesse teu mundinho que eu tenho o privilégio de fazer parte. Muitos parabéns, meu filho. Amo-te", destacou, por fim, Luís Borges, lembrando que o facto de Bernardo ser portador de síndrome de down torna a sua experiência como pai ainda mais enriquecedora e especial.

