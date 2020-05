Ludmilla e a sua mulher, Bruna, têm nos últimos dias desfrutado de uns dias de descanso. Tempo para recarregar baterias depois do susto de saúde que levou a cantora a ficar internada durante alguns dias.

"Eu e Bru no jardim do barco furando a quarentena", brincou na tarde desta sexta-feira Ludmilla ao partilhar com os seus seguidores uma fotografia onde ela a mulher posam para a foto com biquínis iguais.

Eis abaixo a publicação:

Leia Também: Ludmilla comenta mensagens de ódio e deixa recado aos haters