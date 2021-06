O apresentador de televisão Luciano Huck afastou a possibilidade de se candidatar à Presidência do Brasil em 2022 numa entrevista na madrugada de hoje, mas reiterou que continuará no debate político.

Huck não é filiado em nenhum partido político, mas foi apontado como um possível candidato à Presidência brasileira e chegou a ser sondado por partidos de centro-direita, no sentido de seu interesse em tornar-se político e grande popularidade.

Segundo os 'media' locais, Hulk mantinha conversas sobre uma possível candidatura presidencial com pelo menos seis partidos, desde o ano passado: Democratas, Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Podemos, Cidadania e Partido Social Democrático (PSD).

O apresentador confirmou na entrevista à TV Globo que substituirá o também apresentador Fausto Silva na condução de um programa exibido semanalmente aos domingos pelo canal, que tem grande audiência.

"Tenho certeza de que posso contribuir muito para o país estando nos domingos da Globo e fazendo um programa que se conecte com as pessoas, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta e resgate nossa autoestima (...) Isso não quer dizer que eu estou fora do debate público", afirmou em entrevista ao programa Conversa com Bial.

"Nunca me lancei oficialmente como candidato a nada, para deixar claro, então não estou retirando uma candidatura", acrescentou.

Falando sobre as presidenciais de 2018, quando seu nome também foi apontado como possível candidato, Huck disse que não se arrependeu de não ter apoiado nem o atual Presidente do país, Jair Bolsonaro, nem seu oponente derrotado, Fernando Haddad, na segunda volta das eleições. O apresentador declarou que votou em branco na ocasião.

Questionado se repetiria o gesto em 2022, Huck concluiu: "Nesse momento, não estamos falando sobre A ou B. Estamos falando sobre quem defende e quem não defende a democracia. Quem defende estará de um lado e quem não defende estará do outro. Estarei sempre do lado da democracia".