Luciana Abreu encantou os seus seguidores do Instagram ao partilhar uma série de vídeos nos quais aparece muito animada a dançar com as quatro filhas.

O objetivo? A preparação para o próximo 'Domingão' na SIC, que promete ser cheio de festa.

"Meus queridos o DOMINGÃO vai ser em OUREM. Por aqui já se aprende a coreografia das #dominguetes", brincou na legenda da publicação.

Recorde-se que Luciana Abreu é mãe de Lyanni, de sete anos, e Lyonce, de oito, fruto da relação passada com Yannick Djaló, e das gémeas Valentine e Amoor, de dois anos, do casamento também já terminado com Daniel Souza.

