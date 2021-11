Lúcia Moniz esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta terça-feira, 23 de novembro, onde recordou a sua participação no filme de Hollywood 'O Amor Acontece', que lhe deu uma projeção internacional.

"Assumo que até essa altura encarava muito que eu era uma cantora a fazer alguns trabalhos de representação. Este filme pôs-me numa posição de enorme responsabilidade, não podes vacilar, não estou obviamente a desvalorizar os trabalhos que fiz anteriormente, mas isto foi um ambiente diferente e percebi que tinha de aprender mais se queria ser atriz", confessa.

Questionada como foi tratada durante as gravações, a artista garantiu que tudo correu pelo melhor, sendo que ainda hoje fala com alguns dos atores do filme. "Foram incríveis. São pessoas maravilhosas. Ainda mantenho contacto com o Colin Firth. Todos os anos há sempre uma troca de parabéns. Alguns atores do elenco mantenho o contacto e uma amizade".

Lúcia notou ainda que nunca virou as costas a uma carreira no estrangeiro, mas que a vida a levou a concretizar mais projeto em Portugal. "As coisas foram acontecendo desta maneira. Foi muito bom", diz, por fim.

