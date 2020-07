Lucas e Inês de 'Casados à Primeira Vista' podem mesmo ser um casal. O rumor não é novo, mas voltou a ganhar força, esta quinta-feira, com uma publicação feitas nas redes sociais do barbeiro.

Lucas assinalou o aniversário de Inês com um conjunto de fotografias que deixam claro que os dois são bastante presentes na vida um do outro e que transparecem na perfeição a cumplicidade existente entre ambos.

"Hoje vai ter festa", pode ler-se numa das muitas fotografias, que pode ver na galeria, partilhadas por Lucas.

Importa lembrar que, apesar de se terem conhecido em 'Casados à Primeira Vista', Lucas e Inês não foram o par um do outro no programa da SIC. Inês casou com Hugo e Lucas com Anabela, os dois casamentos acabaram em divórcio.

Leia Também: Agora é a sério! Bruno pede Tatiana em casamento no Programa da Cristina