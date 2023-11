Depois de ter sido muito elogiada pela partilha de uma fotografia no Instagram, Luana Piovani abordou o tema num direto que fez na rede social e onde explica que já se submeteu a vários procedimentos estéticos.

"[...] Muitas pessoas ficaram felizes de ver uma mulher com uma cara normal e disseram: 'que coisa linda, beleza natural, sem procedimentos'. Não, gente! Fiz procedimentos, e muitos, na minha cara. Sou toda feita, só que eu sou feita por um médico coerente, ético, inteligente, que sabe que envelhecer é uma dávida", destacou a atriz brasileira.

"Tenho preenchimento, faço botox, mas não congelo a minha testa. Não quero ser uma parede. Sou atriz, quero ter rugas", explicou de seguida, afirmando que "só ameniza".

"Vocês têm que entender que a boca que parece uma viseira, a bochecha que parecem dois ovos de codorna, o olho puxado que parece que fez uma maria chiquinha e a testa que parece uma parede, não são bonitos. Só faz com que todas as mulheres fiquem com a mesma cara de boneca erótica de plástico", acrescentou.

"Que bom acharem isso lindo e fazerem isso. Mas se preferem uma cara mais parecida naturalmente com a minha cara, corra desses excessos. O que mais temos na televisão brasileira e internacional são exemplos de mulheres que não estão a saber envelhecer. [...] Eu faço procedimentos, mas sou coerente", realçou ainda. Veja o vídeo na galeria.