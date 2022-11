Lourenço Ortigão, acérrimo benfiquista, está em Tel Aviv, Israel, para apoiar o seu clube de coração, que hoje joga uma importante partida frente ao Maccabi Haifa.

O ator mostrou, nas redes sociais, uma imagem onde surge na cidade israelita, ao lado do irmão, Duarte Ortigão. Os dois surgem com camisolas do clube lisboeta e muito sorridentes.

Importa recordar que, caso o Benfica vença a partida desta noite, conquista a primeira posição do grupo H da Liga dos Campeões. O jogo começa às 20h.