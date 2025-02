O Benfica venceu esta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, o Mónaco e Lourenço Ortigão assistiu de perto à vitória das águias.

O ator publicou nas stories da sua página de Instagram algumas imagens captadas no Estádio Luís II, no Mónaco, mostrando assim que esteve no local a ver o jogo.

Numa outra publicação, revelou também que ficou hospedado no luxuoso Hôtel de Paris Monte-Carlo.