Lady Louise Windsor é um dos membros mais da família real britânica mais discretos. Filha do príncipe Eduardo (portanto, sobrinha do rei Carlos III) e de Sophie, duquesa de Edimburgo, a jovem, de 21 anos, leva uma vida o mais normal quanto possível, passando muitas vezes despercebida.

No entanto, isto não foi o que aconteceu este sábado, dia 30 de agosto. Conforme noticia a revista Hello!, Louise competiu na final da National Carriage Driving Championships, uma competição de carruagens de cavalo - gosto que herdou do avô, o príncipe Filipe. Nas bancadas a apoiá-la estava uma pessoa muito especial: o namorado, Felix da Silva-Clamp.

Apesar deste ter falhado o primeiro dia da competição o mesmo não aconteceu este sábado, dia 30.

Em declarações à revista, uma testemunha que se encontrava no local descreveu o comportamento de Feliz na ocasião. Segundo a fonte, o jovem estava "a gritar e a bater palmas" como forma de apoio.

Muito atento a todos os passos da namorada na competição, Felix foi descrito como uma pessoa "protetora".

Pelo que foi referido, o casal terá estado junto antes da competição durante um lanche.

"A Lady Louise ficou eufórica e abriu um pequeno sorriso adorável. Agora está em terceiro lugar, só faltam os cones amanhã", notou outra fonte, dando conta da fase final da competição.

"Eles ficaram a ver os outros participantes após Louise ter terminado. Sem segurança. Eram apenas um casal de fãs, a apoiar os outros competidores", realçou.

É ainda referido que os dois não fizeram grandes demonstrações de carinho em público, procurando manter a discrição, contudo dava para perceber "que os dois são muito próximos".

Lady Louise é considerada uma das 'armas secretas' da família real

Num momento particularmente importante para a família real britânica, uma vez que o rei Carlos III continua a lutar contra um cancro, é inevitável pensar naquele que será o futuro da instituição e dos seus membros.

Com o príncipe Harry 'fora de jogo', após ter decidido seguir um caminho independente na monarquia em 2020 e ter-se mudado para Los Angeles juntamente com a mulher, Meghan Markle e os filhos, eis que Lady Louise surge coma opção lógica para preencher este espaço.

Tal como o pai, o príncipe Eduardo - que tem junto dos cidadãos britânicos uma reputação bastante positiva - Lady Louise também tem vindo a conquistar o coração dos súbditos ao longo dos anos com a sua doçura, discrição e delicadeza.

A jovem, que ocupa a 16.ª posição na linha de sucessão ao trono, é considerada pela imprensa britânica como a 'arma secreta' da realeza pelo seu carisma, embora se mantenha sempre muito discreta.

Atualmente, Louise frequenta a Universidade de St. Andrew, na Escócia - a mesma onde o príncipe William e Kate Middleton se conheceram.