A caminhar para o final do ano impõe-se a questão: o que vestir para as festividades? Apesar do Natal e Ano Novo continuarem marcados por alguma contenção, devido à Covid-19, há motivos para celebrar e, mesmo em casa, há que arrasar.

Neste sentido, Mia Rose quis inspirar os seguidores e posou com vários modelitos de festa ideais para esta época.

"Looks de festa para usar com os amigos, família ou no sofá, porque a vida é feita para celebrar", afirmou a artista.

Espreite abaixo as sugestões:

