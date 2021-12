Na rubrica semanal 'Look da Semana', do Fama ao Minuto, foram em 2021 destacados os visuais mais marcantes que as celebridades usaram nas mais diversas ocasiões.

No balanço do ano que agora termina, analisámos ao pormenor quais os looks que mais deram que falar entre os leitores e elegemos como Looks do Ano os arrojados e sensuais visuais usados na memorável festa de aniversário de Cristina Ferreira na Madeira (em setembro).

'Look da Semana: Quem arrasou mais no aniversário de Cristina Ferreira?', é o título da notícia mais lida no segmento da rubrica Look da Semana.

Espreite a galeria e recorde connosco os visuais usados por Cristina Ferreira, Rita Pereira e Maria Cerqueira Gomes.

