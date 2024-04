Meghan Markle visitou as crianças do Hospital Pediátrico de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, no passado dia 21 de março, sendo que as imagens foram apenas publicadas ontem, 2 de abril.

A imprensa internacional apressou-se a analisar ao detalhe as fotografias e acabou por descobrir que o look utilizado pela duquesa de Sussex custou 3.371 libras (3.936 euros).

A começar pelo vestido florido, que pertence à marca Oscar de la Renta, o Mirror conta que este custa 2.776 libras (3.241 euros), o que Meghan conjugou com um par de sapatos da Aquazzura, que custam 595 libras (694 euros).

Leia Também: A reaparição surpresa de Meghan Markle. Duquesa visitou uma pediatria