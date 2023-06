Helena Coelho apresentou às suas seguidoras esta sexta-feira um look perfeito para os dias de verão. Esta foi a aposta da digital influencer para a sua Casual Friday [sexta-feira casual, traduzido à letra] e uma escolha ideal para quem gosta de "roupa relaxada, fresca e confortável".

Top halter branco, calções pretos de corte clássico, camisa às riscas, chinelos com fivelas e carteira preta, estas foram as suas opções.

Recriar um look igual ao de Helena Coelho poderia sair caro, já que algumas das peças usadas são de marcas de luxo ou com valores pouco acessíveis ao bolso da grande maioria, como é o caso da camisa Ralph Lauren, chinelos da marca portuguesa Strelitzia Brand ou a carteira Hermès. Contudo, este é um visual que pode facilmente conseguir com peças muito semelhantes, de marcas mais acessíveis e a preço de saldo.

O look de verão perfeito de Helena Coelho© Reprodução Instagram/ Helena Coelho

A camisa às riscas, por exemplo, consegue encontrar na loja Stradivarius a apenas 12,99 euros.



© Reprodução

Os calções usados por Helena Coelho são um clássico da Zara e, neste caso, poderá mesmo investir nuns iguais sem gastar muito, já que a peça entrou em saldos e está a 9,99 euros.



© Reprodução

O top de decote halter está à venda em diversas lojas, na Stradivarius consegue encontrá-lo na cor branca a 5,99 euros.



© Reprodução

Os chinelos de fivelas são uma das grandes tendências da estação. Na Reserved tem diversas opções, sendo que a mais semelhante aos usados por Helena Coelho custa 17,99 euros.



© Reprodução

Por fim, encontrará uma carteira muito semelhante à de Helena Coelho na Parfois. Em saldos, a marca tem disponível uma mala tote por 22,99 euros.



© Reprodução

Reforçamos que poderá igualmente, se for sua opção, procurar as marcas usadas pela influencer (e identificadas na sua partilha) e assim investir num look de verão intemporal.

As peças que acima apresentámos são apenas alguns dos muitos exemplos que poderá encontrar nos saldos de verão e que podem ajudar a recriar o visual de Helena Coelho.

