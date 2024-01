Já com uma grande barriga de grávida, Suki Waterhouse não faltou à gala da entrega dos Emmy Awards. No entanto, como contou à imprensa internacional, teve de ajustar o seu visual.

A artista, de 32 anos, posou na passadeira vermelha com um vestido vermelho Valentino com um corte na parte superior, deixando as costas e os lados descobertos, apenas tapando a parte da frente.

Em conversa com o E! News, a companheira de Robert Pattinson contou que os estilistas responsáveis pelo seu visual tiveram de "redesenhar o vestido" por causa da gravidez.

"Fiquei muito feliz com este visual Valentino. Experimentei há alguns meses, mas nem funcionou - eu estava tipo a segurá-lo. A prova foi apenas eu a segurá-lo contra o meu corpo, por isso eles tiveram de redesenhar o vestido para que se ajustasse à barriga", explicou. "Mas funcionou e estou muito feliz", acrescentou.

Veja algumas imagens de Suki Waterhouse na 'red carpet' do evento onde a 'barriguinha' foi o grande destaque.

Leia Também: Galeria. Na passadeira vermelha dos Emmy Awards