Jennifer Lopez e Ben Affleck apanharam tudo e todos de surpresa quando revelaram nas redes sociais que tinham casado no passado fim de semana, no dia 16 de julho.

O enlace aconteceu em Las Vegas, numa "cerimónia íntima", conforme revelou uma fonte da CNN.

O casal é protagonista de uma das histórias de amor mais adoradas pelos fãs de Hollywood.

Os atores conheceram-se em 2001, tendo ficando noivos no ano seguinte. Em 2003 adiaram o casamento devido à atenção da imprensa, tendo cancelado o compromisso em 2004.

Quis o destino que anos mais tarde os dois se voltassem a reencontrar e a apaixonar-se novamente.

Tendo isto em conta na galeria poderá ver fotografias de Jennifer e Ben na passadeira vermelha ao longo dos anos.

Qual o seu visual preferido?

Recorde ainda as imagens que mostram o vestido de noiva que J.Lo usou: Jennifer Lopez e Ben Affleck casaram-se no fim de semana. As imagens