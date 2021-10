As celebridades marcaram presença na estreia do filme 'Eternals', no Dolby Theatre, em Hollywood.

Esta semana, Hollywood estendeu a red carpet a grandes estrelas do cinema para a estreia do filme 'Eternals', que aconteceu no Dolby Theatre. Angelina Jolie e Salma Hayek foram algumas das caras conhecidas e não podiam ter surgido mais bem acompanhadas. Angelina Jolie apareceu na companhia dos filhos - Maddox, de 20 anos, Zahara, de 16, Shiloh, de 15, e os gémeos Vivienne e Knox, de 13 -, tendo a jovem de 16 anos roubado atenções pela escolha do visual. Zahara escolheu para a ocasião um vestido dourado que a mãe usou para a edição dos Óscares de 2014. Zahara ao lado da mãe, Angelina Jolie, e dos irmãos© Getty Images Salma Hayek, por sua vez, apareceu acompanhada pela sua única filha, Valentina Paloma, de 14 anos, que brilhou com um modelito preto Yves Saint Laurent. Valentina Paloma posa ao lado de Salma Hayek© Getty Images A aparição das duas jovens esteve em destaque na imprensa internacional e é também assinalada na rubrica Look da Semana. Entre Zahara e Valentina Paloma, quem merece o 'título' desta semana? Leia Também: Foto da Semana: As imagens que eternizam Sara Carreira