Enquanto o mundo permanece em alerta por causa da pandemia do coronavírus. Apesar do alarmismo, Anitta continua a aproveitar as férias nas Maldivas, local onde já permanece há alguns dias.

Ainda esta sexta-feira, dia 13, a cantora brasileira publicou algumas imagens na sua conta de Instagram capazes de deixar qualquer um com inveja.

Consta que Anitta está muito bem acompanhada pelo seu seu novo amor.

