Lindsay Lohan e Bader Shammas foram fotografados pela primeira vez desde que deram o nó no início do mês.

De acordo com o Page Six, o casal parecia estar lindamente, com um look mais casual, enquanto caminhavam pelo Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque, na passada sexta-feira.

As imagens já estão a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

