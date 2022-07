Linda Evangelista viu encerrado em tribunal o processo que moveu contra a Zeltiq Aesthetics, empresa responsável pelo procedimento estético que deixou a ex-modelo "brutalmente desfigurada".

A celebridade submeteu-se na altura a uma CoolSculpting - que consiste numa técnica de "congelamento da gordura" e que é promovida como uma intervenção não invasiva.

Através da sua conta oficial de Instagram, Linda Evangelista revela estar "feliz por ter resolvido o caso", ansiosa por dar início ao "próximo capítulo" da sua vida junto da família e amigos e "feliz por deixar este assunto para trás".

O processo, recorde-se, teve início em setembro, com a ex-modelo a exigir 50 milhões de dólares (cerca de 48 milhões de euros) por danos causados. Linda alegava não conseguir trabalhar desde que em 2015 fez as primeiras sessões de CoolSculpting e ficou com várias sequelas no corpo.

A celebridade termina a sua partilha agradecendo todo o apoio que foi recebendo ao longo dos meses desde que tornou pública a sua história.