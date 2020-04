Liliana Santos usou este sábado as suas redes sociais para dedicar aos pais uma menagem muito especial. Partilhando na sua conta oficial de Instagram uma fotografia onde de forma rara mostra o rosto dos progenitores, a atriz quis assinalar as bodas de ouro do casal.

"Hoje estas minhas duas belezas comemoram bodas de ouro. 50 anos de casados. Parabéns, meus amores, por todos estes anos e venham mais 50 (pelo menos)", declarou a filha babada na legenda do registo.

Veja abaixo a publicação:

Leia Também: A recuperar da Covid-19, Fernando Rocha dedica mensagem única à mulher