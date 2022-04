Liliana Oliveira fez uso das redes sociais para homenagear António Campos, o ex-concorrente de 'Casados à Primeira Vista' que morreu esta quinta-feira, aos 68 anos.

"Somos instantes e num instante não somos nada. Cada vez mais acredito que não devemos deixar nada por dizer, nada por fazer e ninguém por amar. O dia hoje ficou mais triste sem dúvida e com ele aprendemos que viver intensamente é imperativo. Descansa em paz", escreveu na legenda de uma memória de ambos.

Liliana e António conheceram-se precisamente nos bastidores do programa da SIC.

António subiu ao altar com Lurdes, mas a união acabou ao fim de poucas semanas. A concorrente continuou no formato e formou 'match' com Paulo.

A morte do ex-concorrente foi confirmada na página de Instagram do 'Casados à Primeira Vista', mas a causa não foi ainda revelada.

