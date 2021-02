Liliana Filipa resolveu partilhar com os seus seguidores do Instagram um momento amoroso em que o seu filho mais novo, o bebé Santi, de um ano, brinca com uma boneca.

O vídeo mereceu rasgados elogios por parte de vários seguidores da digital influencer, que consideram que com esta partilha Liliana está a "acabar com os estereótipos de que bonecas/ bebés são para meninas".

"É isto! Vamos educar da melhor forma os nossos filhos. Chega dessa ideia medíocre de que a mãe e o pai têm diferentes tarefas", reagiu Liliana Filipa perante as muitas mensagens que recebeu.

Liliana Filipa e o companheiro, Daniel Gregório, são ainda pais de Ariel, de dois anos.

