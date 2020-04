Liliana Filipa conseguiu esta sexta-feira, dia 24, fazer uma das coisas que mais gosta mesmo sem sair de casa e quebrar a quarentena. Aproveitando um dos primeiros dias de sol desta primavera, a influencer digital foi a banhos na piscina.

Na sua conta oficial de Instagram, Liliana, conhecida do grande público pelo facto de ter participado no programa 'Casa dos Segredos', da TVI, partilhou com os seus seguidores o momento em que à beira da piscina posou para a câmara.

Como seria de esperar, nos comentários da publicação não se fizeram tardar os mais rasgados elogios à sua excelente forma física.

