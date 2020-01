Liliana Campos vive um dia de muitas emoções esta quarta-feira, 22 de janeiro. Se fosse viva, a mãe da apresentadora completaria mais um ano, data que continua a ser assinalada pela figura pública.

Liliana não deixou passar em branco este dia e fez questão de recordar a progenitora publicamente, através da sua página do Instagram, onde partilhou um pequeno vídeo em que surge a dar um beijinho carinhoso à mãe. "Hoje há festa no céu", apenas escreveu na legenda do mesmo.

Uma publicação que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores, incluindo algumas figuras públicas.

"Parabéns meu amor. Ela é e será sempre linda. Estarão as nossas mães juntas a festejar", escreveu a atriz Andreia Dinis, que também já viu partir a sua mãe.

