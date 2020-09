Liliana Aguiar batizou o filho mais novo, o pequeno Santiago, que vai completar dois anos em novembro. Um momento único, uma vez que foi realizado durante a pandemia, mas que não deixou de arrancar rasgados sorrisos.

Antes do dia terminar, a mãe 'babada' voltou a destacar este dia especial no Instagram, tendo publicado uma nova fotografia do batizado em que aparece ao lado do menino e do marido, Francisco Nunes.

"Um dia muito particular. Sou uma mulher de fé, e quero deixar para os meus filhos alguns valores que acredito serem o início de um caminho para a felicidade. Obrigada família, obrigada Santiago por me proporcionar momentos mágicos", escreveu na legenda da imagem.

