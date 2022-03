Liliana Aguiar lembrou esta quarta-feira as suas férias no Brasil. A empresária e comentadora do 'Big Brother' partilhou na sua conta oficial de Instagram uma fotografia onde posa na praia da Barra da Tijuca.

"Ela e a água de coco. Este país tem magia. Já me tinham dito, agora faz sentido", realça a figura pública ao posar diante do mar em biquíni.

A imagem prova, uma vez mais, a excelente forma física da qual Liliana Aguiar é dona.

Ora veja:

