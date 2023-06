Paula Rego partiu no dia 8 de junho de 2022, aos aos 88 anos. Um ano depois da sua morte, Lili Caneças recorreu ao Instagram para recordar a artista.

"Faz um ano que a genial artista plástica Paula Rego nos deixou… Que privilégio ter estado em todas as suas exposições, aqui na sua casa e partilharmos emoções, desabafos, segredos, opiniões, conversas despreocupadas", disse na legenda de duas fotografias em que aparecem a conversar.

As imagens - recordadas esta quinta-feira - foram captada na inauguração da exposição 'Old meets New' de Paula Rego, inspirada na obra de Eça de Queiroz.

