Lili Caneças viajou para Monte Carlo no início do mês para um evento organizado pelo príncipe Alberto. Desde então, tem partilhado no Instagram várias imagens deste encontro.

Ainda esta quinta-feira, a celebridade portuguesa destacou na rede social uma fotografia onde aparece na companhia do príncipe.

"As notícias correm depressa, já saiu em Portugal o jantar de homenagem aos 40 anos de carreira de Marcos Marin, aqui na foto Úrsula Salvador, Marcos Marin, S.A.S. O príncipe Alberto, Luciana de Montigny e moi-même", disse na legenda da imagem.

