Foi através da sua página de Instagram que Lili Caneças assinalou o seu 78.º aniversário. A celebridade começa a semana com a celebração desta data especial, esta segunda-feira, 4 de abril, e junto dos seguidores recordou alguns momentos da história de vida.

"Uma longa vida. Nasci na Guarda em casa dos meus avós maternos, sempre sonhei viver na baía de Cascais, andei pelo mundo, dei muito amor e a melhor educação aos meus filhos. A Riviera Francesa é o meu lugar favorito, e Monte-Carlo um lugar de sonho… não é real… um pouco como a 'Alice in Wonderland'", começou por dizer.

"Ainda penso recomeçar uma vida nova que me faça ter uma razão muito forte para viver com tudo aquilo que me é agradável, a beleza, a justiça, a saúde e a felicidade. Comecei o dia da melhor maneira, sempre adorei tomar o pequeno almoço na cama, foi o que fiz aqui no Hotel de Paris em Monte-Carlo, o meu favorito", contou, deixando depois um pedido aos amigos.

"Perdi a voz de tanto falar e estou constipada, por isso peço aos meus amigos que não me telefonem… Para todos os que pensam em mim hoje, especialmente aos meus filhos e netos, obrigada e celebrem a vida", completou.

