Lili Caneças continua afastada do pequeno ecrã e só deverá regressar na próxima semana, como a própria contou aos seguidores.

Esta quinta-feira, a celebridade fez uma nova publicação na sua página de Instagram e revelou que vai continuar a recuperar depois de ter feito "um soft lifting".

"As saudades são enormes, mas neste momento a prioridade é a minha recuperação. Agradeço as mensagens de carinho que tenho recebido de tanta gente que gosta de me ver no 'Em Família', mas os meus médicos Francisco Ibérico Nogueira e seu filho, só me deixam aparecer para a semana, e eu ainda não me sinto confortável", começou por escrever.

"E, como sempre, tenho de estar bem e dar o meu melhor para que se divirtam e esqueçam os seus problemas! Está prometido, para a semana lá estarei para um exclusivo do 'Em Família' de como se chegar a velho, novo… Se eu consigo, toda a gente consegue… Como digo sempre, a idade é só um número", destacou de seguida.

"Sábado fico em casa a ver o 'Em Família' e para a semana regressarei no meu melhor, e sei que vão gostar de me ver, até quem não gosta de mim vai ter curiosidade. O peeling já foi há 23 anos, agora foi um soft lifting e ver para crer. Vamos celebrar a vida", disse, por fim.

Às suas palavras juntou uma fotografia onde aparece com o apresentador do formato da TVI, Ruben Rua.

