António Raminhos foi um dos convidados no mais recente programa 'Estamos em Casa', na SIC. À conversa com Rúben Pacheco Pereira, escolhido para apresentar o formato esta semana, o comediante confessou que foi bastante afetado pela pandemia. "No outro dia liguei ao meu contabilista e percebi que perdi 50% dos meus rendimentos. Também tentei me reinventar e de algum modo aumentei mais o meu trabalho no digital", notou. Assim, para além de continuar a dar espetáculos online, Raminhos iniciou igualmente um workshop ligado a meditações e gestão de ansiedade. Veja aqui a conversa.