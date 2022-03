Além de ter destacado um carinhoso retrato de ambas com o pequeno Amadeo, também partilhou no Instagram um vídeo da atriz a ver a sua entrevista no programa 'Goucha'.

Depois de ter ficado alguns dias hospitalizada, Eunice Muñoz já se encontra em casa com a família. No Instagram, a neta, Lídia, destacou uma carinhosa fotografia onde aparece com a avó e o seu filho, o pequeno Amadeo, que nasceu no ano passado. "Tanto eu sonhei com isto", escreveu a também atriz Lídia Muñoz na legenda do ternurento retrato. Mas não ficou por aqui e nas stories publicou um vídeo que mostra Eunice Muñoz a ver a sua entrevista no programa 'Goucha', da TVI. De referir que a conversa com Manuel Luís Goucha foi para o ar na terça-feira, 1 de março. Veja o vídeo na galeria. Leia Também: Após alta hospitalar, Eunice Muñoz encontra-se "bem"